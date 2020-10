Door VS geweigerde apparatuur Philips gaat mogelijk naar Afrika

Philips is nog steeds bezig met het vinden van een nieuwe bestemming voor de ruim 30.000 beademingsapparaten die de Verenigde Staten eerder dit jaar opeens niet meer wilden hebben.

Topman Frans van Houten had hierover recent nog een gesprek met Afrikaanse landen, heeft hij laten weten in televisieprogramma Buitenhof. De landen in Afrika hebben volgens hem een gezamenlijk inkoopverband.

Philips kijkt of het bedrijf hen kan helpen. Het zorgtechnologieconcern vindt het belangrijk dat de apparaten terechtkomen in landen die ze hard nodig hebben.

Eind augustus werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid een groot deel van een eerdere bestelling voor 43.000 beademingsapparaten van Philips schrapte. Philips levert er nu nog maar 12.300 aan de Amerikanen.



Honderden miljoenen

"Ze hebben waarschijnlijk te veel besteld en zich dat pas later gerealiseerd", aldus Van Houten die dit "heel pijnlijk" vindt. Het Amerikaanse besluit was opmerkelijk omdat Washington aan het begin van de corona-uitbraak nog dreigde mogelijk beademingsapparatuur van Philips in beslag te nemen uit angst voor tekorten.

Het gedeeltelijk schrappen van de bestelling kost de Nederlandse onderneming veel geld. Volgens Van Houten loopt de misgelopen omzet in de honderden miljoenen. Met de oorspronkelijke deal was in totaal bijna 647 miljoen dollar gemoeid.

Het concern stelde eind augustus al direct zijn financiële verwachtingen iets bij. Daarbij wel wel benadrukt dat de orderportefeuille van Philips ondanks de afzegging nog steeds op "recordhoogte" stond. Philips profiteert de laatste tijd onder meer van de toenemende vraag naar informatica-oplossingen voor zorg op afstand.

