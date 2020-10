Meerderheid Arabieren tegen normalisatie met Israël

Ongeveer 90% van de Arabieren op sociale netwerken reageren negatief op de normalisatieovereenkomsten tussen Israël en de Golfstaten

De overgrote meerderheid van de de interactie op sociale netwerken in de Arabische wereld was "negatief" over de recente normalisatieovereenkomsten tussen Israël, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Bahrein, aldus een rapport van het Israëlische Ministerie van Strategische Zaken.

Uit het negen pagina's tellende rapport bleek dat 81% van de Arabische gebruikers "negatief" reageerde op de zogenaamde Abraham-akkoorden. Zo'n 8% reageerde zelfs "zeer negatief". Slechts 5% reageerde positief.

Volgens de nieuwssite The Times of Israel toonde het onderzoek, dat tussen augustus en september in opdracht van het Joodse ministerie werd uitgevoerd, aan dat bijna de helft van de commentaren (45%) die in de Arabische wereld werden gepubliceerd, betrekking hadden op de omstreden overeenkomst tussen Israël en de Emiraten.



Ruim 27% omschreef de voorgenomen betrekkingen tussen de VAE en Israël als "spijtig", 10% vond de overeenkomst "hypocriet" en 5% was van mening dat Abu Dhabi toegaf aan Amerikaanse belangen.

De kleine minderheid die wel positief reageerde op de aangekondigde betrekkingen noemde veiligheid (61%), economische haalbaarheid (33%) en het formaliseren van de de facto bestaande situatie (6%) als belangrijkste oorzaken voor hun standpunt.



Op 13 augustus kondigden de VAE en Israël een door de VS bemiddelde overeenkomst aan om de betrekkingen te normaliseren, inclusief het openen van ambassades op elkaars grondgebied. De overeenkomst werd officieel ondertekend op 15 september in Washington.

De normalisatieovereenkomst werd op brede schaal veroordeeld door de Palestijnen, die zeiden dat de overeenkomst de Palestijnse zaak niet dient en hun rechten op grote schaal negeert.

De Palestijnse Autoriteit zei dat elke deal met Israël gebaseerd zou moeten zijn op het Arab Peace Initiative uit 2002 op het principe van "land voor vrede" en niet "vrede voor vrede", zoals Israël beweert.

