Helft Marokkanen optimistisch over de economische situatie in Marokko

Zo'n 48% van de Marokkanen gelooft dat de economische situatie in Marokko "goed" tot "zeer goed" is.

Dat blijkt uit de 'Arab Opinion Index 2019-2020', een recent onderzoek van het Arab Center for Research and Policy Studies (ACRPS). Voor het onderzoek zijn meer dan 28.000 personen uit 13 Arabische landen geïnterviewd.

Volgens het onderzoek gaf 47% van de Marokkaanse bevolking echter aan de economische situatie als "slecht" tot "zeer slecht" te beschouwen.

In een meer globale beoordeling ziet 41% van de Maghreb-bevolking de economische situatie in hun land als "goed" (36%) en "zeer goed" (5%), terwijl 33% deze juist als "slecht" en 23% als "zeer slecht" beschouwt.



Wat betreft de politieke situatie in Arabische landen zijn de bevindingen dit jaar positiever dan in voorgaande jaren. In Marokko reageerden de respondenten echter minder positief op de politieke situatie dan over de economische situatie in het land. Meer dan 27% van de Marokkanen omschrijft de politieke situatie in Marokko als "goed" en 7% zelf als "zeer goed". Daarentegen beschouwt 32% van de respondenten deze als "slecht" en 25% als "zeer slecht".

Hoewel de helft van de Marokkaanse bevolking weinig positiefs te melden heeft over de politieke situatie in Marokko, bestempelt het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken Marokko juist als een politiek stabiel land, zonder onlusten of geschiedenis van politiek gemotiveerd geweld.

© MAROKKO.NL 2020