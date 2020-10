Tanger: Agent gedood bij brutale straatroof

Bij een straatroof in het noord-Marokkaanse Tanger is een agent van de koninklijke gendarmerie om het leven gekomen

De 27-jarige agent uit Salé was zondagavond in de wijk Musnana in Tanger het slachtoffer van een straatroof. Twee onbekende mannen overvielen de gendarme en probeerden zijn telefoon en portemonnee te stelen.

In een poging de overvallers te verjagen werd de agent in zijn hart gestoken. De agent werd met spoed opgenomen in het Mohammed V-ziekenhuis waar hij even later aan zijn verwondingen overleed.

De politie is een klopjacht begonnen op de daders, van wie tot nu toe nog ieder spoor ontbreekt.

