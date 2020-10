Nieuw Nederlands record: ruim 280.000 coronatesten in week

De GGD'en in het land hebben in de afgelopen week een recordaantal van 280. 539 coronatesten afgenomen.

Dat waren er beduidend meer dan een week eerder, toen de landelijke organisatie GGD GHOR Nederland 222.877 testen rapporteerde. Aan verdere uitbreiding van de testcapaciteit wordt gewerkt.

Een woordvoerster van GGD GHOR laat weten dat in de loop van deze week naar verwachting 50.000 tests per dag afgenomen kunnen worden, dus 350.000 per week.

De testcapaciteit is al langere tijd een groot punt van zorg. Het RIVM verwacht dat het aantal benodigde tests in het najaar verder zal oplopen. Meer mensen krijgen in de koude maanden immers verkoudheidsklachten, die ook kunnen duiden op besmetting met het coronavirus.



Vraag

Volgens een eerdere prognose van het instituut zal de vraag oplopen tot 70.000 per dag in november en zelfs 100.000 per dag in januari.

GGD-voorzitter André Rouvoet zegt in een reactie: "De besmettingsgraad is op dit moment torenhoog, met alle gevolgen van dien voor de volksgezondheid.

Testen en traceren helpt bij het indammen van het virus, maar deze dijk kan de vloedgolf van besmettingen niet tegenhouden." Rouvoet roept mensen op om zich aan de coronarichtlijnen te houden.

