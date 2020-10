Marokko: Ministerie bezig met verdere versoepeling coronamaatregelen moskeeën

Het Marokkaanse Ministerie van Islamitische Zaken zal naar verwachting deze week de tweede fase van de versoepelingen aankondigen

Zo meldt nieuwsdienst Akhbarona maandag. Het ministerie mikt op geleidelijke heropening van gebedshuizen die na de eerste versoepelingsfase de deuren gesloten moesten houden.

Bronnen van Akhbarona melden echter dat het groene licht voor gezamenlijke vrijdaggebeden vooralsnog uitblijft, als gevolg van de epidemiologische situatie in grote delen van het land.

Half juli mochten zo'n 5.000 van de 15.000 staatsmoskeeën de deuren openen. Het ging om gebedshuizen waarin het relatief eenvoudig was de preventiemaatregelen te handhaven. Zo beschikken de geselecteerde gebedshuizen over meerdere in-, en uitgangen, voldoende ramen en ventilatie.

De moskeeën mochten enkel open voor de vijf dagelijkse gebedsdiensten. Koranlessen, preken, islamlessen, dodengebeden en vrijdaggebeden bleven echter opgeschort.



De heropening ging destijds gepaard met strenge voorwaarden en richtlijnen. Moskeegangers zijn te allen tijde verplicht voldoende fysieke afstand te bewaren. Het is niet toegestaan handen te schudden met andere moskeegangers. Ook dient de rituele wassing thuis te worden verricht aangezien sanitaire faciliteiten in de moskee gesloten bleven.

Het dragen van een mondkapje is verplicht en ook wordt iedereen verwacht zelf een gebedskleed (en Koran) mee te nemen. Het gebruik van desinfecterende middelen om de handen te wassen is verplicht en in de moskee zal bij iedereen de lichaamstemperatuur worden opgenomen.

Schoenen moeten worden bewaard in een tasje en kinderen jonger dan 15 jaar mogen niet mee. Na het gebed dient iedereen de moskee te verlaten.

