Marokko akkoord met uitlevering criminelen aan Israël

De Marokkaanse autoriteiten hebben ingestemd om via een omweg twee criminelen uit te leven aan de Joodse staat.

Politiediensten uit Israël en Marokko bereikten onlangs een overeenkomst om de criminelen Golan Avitan en Chiko (Moshe) Beit Adah uit te leveren, beiden zijn lid van de Israëlische georganiseerde misdaad en waren naar Marokko gevlucht.

De overeenkomst werd bereikt tijdens een recent bezoek van twee Marokkaanse politiefunctionarissen aan Israël, meldt The Jerusalem Post. De uitlevering zal via Spanje plaats moeten vinden omdat Marokko formeel geen diplomatieke betrekkingen onderhoudt met Israël.

Golan Avitan

De Marokkaanse politie arresteerde Golan Avitan in augustus 2019 in Casablanca. Hij was één van de leidende figuren in de Israëlische misdaadfamilie Abergil. De Israëliër was eerder veroordeeld geweest voor het doden van drie mensen.



Avitan leverde in 2003 de afstandsbedieningen om explosieven te activeren bij een aanslag op een gebouw in Tel Aviv. Hij probeerde Zev Rozenstein, een vijand van de misdaadfamilie Abergil, uit te schakelen. Bij de aanslag kwamen drie mensen om het leven en raakten 20 anderen gewond.

De advocaat van Avitan slaagde erin de eerder opgelegde straf van negen jaar te verlagen. Avitan werd vrijgelaten en ontsnapte in oktober 2018 uit Israël na het verwijderen van zijn enkelband gedurende zijn huisarrest. Hij nam een ​​jacht vanuit Ashkelon naar Cyprus en belandde via Spanje uiteindelijk in Marokko.



Avitan was ook verdachte in de beruchte onderzoekszaak '512' naar de georganiseerde misdaad in Israël die in mei 2015 van start ging. De zaak resulteerde in de aanhouding van ruim 50 criminelen voor onder meer moord, drugshandel, samenzwering en het witwassen van geld. De zaak staat bekend als de belangrijkste georganiseerde misdaadaffaire in de geschiedenis van de Israëlische politie.

Avitan heeft illegaal het Marokkaanse staatsburgerschap verworven voor zichzelf en zijn vrouw via het mensenhandelnetwerk van Chiko (Moshe) Beit Adah, de tweede crimineel die Marokko gaat uitleveren aan Israël.



Chiko (Moshe) Beit Adah

De Marokkaanse politie kwam Chiko op het spoor nadat hij Avitan en zijn vrouw had geholpen met het verkrijgen van de Marokkaanse papieren.

In 2019 arresteerden leden van de Marokkaanse gerechtelijke politie (BNPJ) tien mensen op verdenking van banden met het vervalsingsnetwerk. Naast Beit Adah werden ook drie politieagenten, een overheidsfunctionaris, een administratief attaché en een medewerker van een reisbureau opgepakt.



De groep was actief in het vervalsen van documenten om het Marokkaanse staatsburgerschap te verkrijgen. Het netwerk rekende ongeveer $5.000 á $7.000 voor vervalste geboorteaktes en andere documenten om niet-Marokkaanse Israëli's zoals Avitan te helpen bij het verkrijgen van valse documentatie om de Marokkaanse nationaliteit aan te kunnen vragen.

Ook Beit Adah was verdachte in de beruchte Israëlische politiezaak '512'.

Marokko heeft het staatsburgerschap van Beit Adah en Avitan ingetrokken.

