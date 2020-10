Agadir: Politie onderzoekt mogelijke moord-zelfmoord na lugubere vondst

marokko 12 okt 19:14

De gerechtelijke politie is een onderzoek gestart naar de omstandigheden van de dood van twee personen in een appartement in Agadir

De politie vond zondag twee lichamen, waarvan één in stukken gesneden en verborgen in plastic zakken, meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN. De lichaamsdelen waren verspreid over het gehele appartement. Het andere lichaam was opgehangen. De politie vermoedt dat de moordenaar zichzelf heeft omgebracht nadat hij de moord had begaan. De politie heeft inmiddels de identiteit vastgesteld van de vermoedelijke dader die zichzelf heeft opgehangen en is nog bezig met forensisch onderzoek op het andere slachtoffer.