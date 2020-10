'Kabinet heeft blinde vlek voor de horeca'

algemeen 12 okt 18:53

Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is teleurgesteld in het kabinet over de mogelijke nieuwe coronamaatregelen, die het kabinet dinsdagavond bekendmaakt.

Daarin komt de sluiting van de horeca weer aan bod, bevestigen bronnen. Ook lijkt het zeker dat de openingstijden flink beperkt worden. Robèr Willemsen, voorzitter van KHN, zegt dat "iedere maatregel voor de horeca feitelijk neerkomt op een lockdown". "Dat is niet te doen. Teleurstellend, want het probleem zit niet in de horeca. Het kabinet heeft een blinde vlek voor de horeca." Willemsen wil verder niet speculeren over de nog niet bevestigde maatregelen, maar zegt wel dat "wat de avond voor een persconferentie naar buiten komt, meestal wel klopt". Plan

Afgelopen weekend diende KHN samen met branchevereniging MKB-Nederland een plan in bij Economische Zaken. Dat stelt alternatieve, slimme maatregelen voor, zoals een horecabedrijf beoordelen op de functie en de activiteit, zoals eten en drinken, vergaderen of slapen.

Ook willen de brancheverenigingen een coronamaatregelentool waar ondernemers specificaties van zijn of haar bedrijf kan invullen. Denk aan het aantal vierkante meters, de regio en hoe de ventilatie geregeld is, maar ook hoe er met mondkapje om wordt gegaan en of er kuchschermen zijn. "Minister Wiebes was enthousiast, staatssecretaris Mona Keijzer ook", zegt Willemsen. "Helaas moeten wij maatregelen weer via de pers vernemen." © ANP 2020