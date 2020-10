Marokko bereidt zich voor op nationale vaccinatiecampagne tegen coronavirus

Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid bereidt zich voor op een nationale vaccinatiecampagne tegen COVID-19.

Tijdens een bijeenkomst in Rabat op donderdag bespraken de Minister van Volksgezondheid Khalid Ait Taleb en regionale gezondheidsdirecteuren de eerste stappen bij het ontwikkelen van de nationale vaccinatiecampagne.

De eerste bijeenkomst was bedoeld om de "strategische oriëntaties" van de vaccinatiecampagne af te stemmen met regionale gezondheidsdirecteuren.

In een recente memo aan de regionale gezondheidsdirecteuren benadrukte de zorgminister het belang van het hebben van een plan wanneer de vaccins tegen het coronavirus beschikbaar zijn.



De strijd tegen het longvirus is volgens Ait Taleb "een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid" waarop het ministerie "in alle opzichten moet reageren". Het benutten van het vaccin is daar een belangrijk onderdeel van, aldus Ait Taleb.

De start van de voorbereiding van de nationale vaccinatiecampagne zou een aanwijzing kunnen zijn dat de vaccins zich in de laatste fase van de proeffase bevinden en binnenkort klaar zullen zijn voor gebruik.



De regering heeft verschillende overeenkomsten getekend om er voor te zorgen dat voldoende eenheden van het vaccin voorradig zullen zijn. In augustus tekende Marokko een overeenkomst met China National Biotec Group Limited (CNBG) om deel te nemen aan klinische proeven met één van de Chinese vaccinkandidaten.

Half september tekende minister Ait Taleb een intentieverklaring om doses van een coronavaccin te kopen van de Russische farmaceutische groep R-Pharm.

Eind september werden overeenkomsten getekend met Chinese en Brits-Zweedse laboratoria om voorraden van de vaccins veilig te stellen zodra de klinische proeven zijn afgerond.

