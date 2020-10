Israël verbiedt Palestijnen toegang tot olijfgaarden

Israël poogt met het toegangsverbod honderden hectares Palestijns land in beslag te nemen, aldus een PLO-functionaris

Israëlische autoriteiten hebben twintig militaire bevelen uitgevaardigd om te voorkomen dat Palestijnen de olijfgaarden en tuinden op de bezette Westelijke Jordaanoever kunnen betreden.

Walid Assaf, het hoofd van nationaal verzetscomité, vertelde maandag aan persbureau Anadolu dat Israëlische autoriteiten de besluiten hebben uitgevaardigd om te verhinderen dat Palestijnen hun eigen land betreden. Hij wees erop dat Israël op basis van deze beslissingen honderden hectaren Palestijnse grond gaat veroveren.

Hoewel Israëlische autoriteiten nog niet hebben gereageerd op de beweringen van de ambtenaar speelt de Joodse bezetter doorgaans de 'veiligheidskaart' als reden voor de vrijheidsbeperkende maatregelen.



Sinds de start van de olijvenoogst begin oktober hebben joodse kolonisten op verschillende plaatsen op de bezette Westelijke Jordaanoever aanvallen uitgevoerd op Palestijnse boeren.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft lokale functionarissen gevraagd toestemming te gegeven voor de bouw van nog eens 5.000 nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever, meldde TV7 Israel News eind september.



In de afgelopen weken hebben Israëlische kolonistenleiders geprotesteerd tegen het feit dat Netanyahu er niet in slaagde de lokale raad ertoe aan te zetten de nederzettingenprojecten goed te keuren. De Israëlische NGO Peace Now zei dat de Israëlische regering de bouw van 3.412 nederzettingen in Oost-Jeruzalem heeft goedgekeurd.

Volgens de groep wonen meer dan 428.000 kolonisten in 132 nederzettingen en 124 willekeurige buitenposten op de bezette Westelijke Jordaanoever.

Israël bezette in 1967 de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem.

© MAROKKO.NL 2020