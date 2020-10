Tanger opent grootste Coca-Cola-bottelaar van Afrika

In de industriezone Gzenaya in Tanger is onlangs een nieuwe Coca-Cola-fabriek ingehuldigd.

De fabriek is de grootste in zijn soort in Afrika. Diana Holdin Group heeft meer dan 500 miljoen DH (€46 miljoen) geïnvesteerd in de ultramoderne fabriek.

De faciliteit strekt zich uit over een oppervlakte van meer dan 12 hectare en heeft een productiecapaciteit van ongeveer 55.000 flessen per uur.

De inhuldigingsceremonie van 9 oktober werd gekenmerkt door de aanwezigheid van de Amerikaanse ambassadeur in Marokko David Fisher en zijn vrouw, die door Diana Holding-CEO Rita Maria Zniber waren uitgenodigd voor een bezoek aan de nieuwe fabriek.



De fabriek is eigendom van Atlas Bottling Company, een dochteronderneming van Diana Holding. De onderneming bestrijkt het hele noordelijke en oosterse gebied met twee Coca-Cola-bottelarijen, één in Tanger en één in Oujda.

De fabrieken bottelen samen meer dan 80 verschillende Coca-Cola-producten. De distributie wordt afgehandeld door 16 lokale distributiecentra met 160 vrachtwagens die kriskras door de regio rijden.

Met deze nieuwe unit verhoogt Atlas Bottling Company zijn productiecapaciteit naar een totaal van 90.000 flessen per uur.

