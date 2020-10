'Drankverkoop in winkels 's avonds mogelijk aan banden'

Naast de horeca, waar op zijn minst de openingstijden verder worden beperkt, moet ook de detailhandel rekening houden met meer restricties.

Het kabinet neemt dinsdag extra coronamaatregelen. Zo wordt de verkoop van alcohol in de avonduren mogelijk aan banden gelegd, melden ingewijden. De maatregel zou moeten voorkomen dat mensen het elders samen op een drinken zetten, als kroegen verplicht eerder dicht moeten.

Gedacht wordt aan een verbod op de verkoop van alcoholische dranken na 20.00 uur 's avonds, maar dat hangt ook af van wat er precies met de horeca gebeurt. In sommige regio's is de drankverkoop in de avond al aan banden gelegd.

De maatregelen moeten ertoe leiden dat mensen zich minder verplaatsen en elkaar minder treffen. Zo worden ook mogelijk contactsporten van amateurs in teamverband boven de 18 jaar tijdelijk niet meer toegestaan. Ook bestaat de kans dat het reizen met het openbaar vervoer verder wordt ontmoedigd. Mensen zouden alleen noodzakelijke reizen mogen maken.



Overleg

Bronnen zijn voorzichtig, omdat er tot morgenavond nog allerlei overleg plaatsvindt. Dan maken premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge de maatregelen bekend. Er is nog geen klap op gegeven en er kan nog van alles veranderen, zeggen ingewijden.

Rutte had vrijdag al gezegd dat het doel voornamelijk is om mensen elkaar minder te laten treffen. Als er minder contacten zijn, is de kans op verspreiding van het coronavirus ook minder groot. De afgelopen weken loopt het aantal besmettingen met Covid-19 fors op.

