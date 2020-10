Marokko ondertekent overeenkomsten voor universele gezondheidsdekking in 2022

Het realiseren van universele gezondheidsdekking is het eerste onderdeel van de routekaart van de koning om de sociale zekerheid in Marokko te verbeteren

Met de recente ondertekening van twee nieuwe partnerschapsovereenkomsten streeft Marokko ernaar om tegen 2022 universele gezondheidsdekking te bereiken en goede normen en praktijken te bevorderen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk.

Het Ministerie van Volksgezondheid, de Interprofessional Development and Security Group (GIPSI) en de National Health Federation (FNS) hebben de eerste twee overeenkomsten ondertekend. Deze hebben als doel om de gezondheid van de beroepsbevolking in Marokko te beschermen, met name in fabrieken.

FNS-president Moulay Said Afif zei dat de coronapandemie de belangrijke rol van fabrieken bij de hervatting van de economische activiteit in het land heeft benadrukt. De vice-president van GIPSI Khalid Missaoui zei dat de nieuwe overeenkomsten de randvoorwaarden bieden voor het beschermen van de gezondheid in fabrieken.



Ook moeten de overeenkomsten leiden tot een betere dialoog tussen de publieke en private gezondheidssector met als doel de universele gezondheidszorg in Marokko te verwezenlijken. De Minister van Volksgezondheid Khalid Ait Taleb zei dat door het samenbrengen van particuliere en openbare gezondheidsstelsels, de overeenkomsten "de waarden van solidariteit en vertrouwen consolideren die zijn ontstaan ​​in deze tijden van de pandemie".

De overeenkomsten hebben tot doel de kosten te verlagen door het gebruik van generieke geneesmiddelen aan te moedigen. Ook beogen de overeenkomsten een bijdrage te leveren aan de uitvoering van preventieprogramma's en de organisatie van het zorgaanbod.



Volgens Ait Taleb moeten de betrokken partijen hun krachten bundelen om Marokkaanse burgers te dienen. Hij legde uit dat dit alleen kan worden bereikt als de twee partijen samenkomen om de "saamhorigheidscrisis" te boven te komen en tegelijkertijd vast te houden aan de projecten van het ministerie van Volksgezondheid.

Alle belanghebbenden onderstreepten dat de twee partnerschapsovereenkomsten, zullen bijdragen aan de uitvoering van de routekaart van koning Mohammed VI.



Routekaart Koning Mohammed VI

De Marokkaanse koning Mohammed VI sprak in 2018 voor het eerst over het verbeteren van het sociale zekerheidsstelsel in Marokko. Volgens de koning kampt het stelsel met "verspreide diensten, onvoldoende dekking en een matige tot slechte effectiviteit".

In zijn toespraak op 29 juli ter gelegenheid van de 21e Troondag deed de koning het formele verzoek het systeem grondig te hervormen.



Op 9 oktober hield de koning een toespraak voor de leden van de twee kamers van het parlement. Hij riep de besluitvormers van Marokko opnieuw op om prioriteit te geven aan de uitbreiding van de sociale zekerheid.

"Ik heb altijd geprobeerd ervoor te zorgen dat economische vooruitgang hand in hand gaat met sociale ontwikkeling en met betere levensomstandigheden voor de burgers", zei de monarch. "Om deze reden heb ik opgeroepen tot sociale bijstand voor alle Marokkanen." In 2022 moeten alle Marokkanen beschikken over een universele verplichte ziektekostenverzekering.

De verzekering moet de kosten van medicatie, ziekenhuisopname en behandeling dekken. De nieuwe overeenkomsten zijn de eerste tastbare stappen die de Marokkaanse regering heeft genomen om de visie van de koning te verwezenlijken.

