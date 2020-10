Ruim vier jaar cel voor extreemrechtse nazi-parlementariër Slowakije

De leider van extreemrechts in Slowakije, Marian Kotleba, is veroordeeld tot vier jaar en vier maanden celstraf voor haatzaaierij rond een stunt met een nazi-thema.

De parlementariër en oprichter van de extreemrechtse Volkspartij Ons Slowakije (LSNS) werd veroordeeld voor het verdelen van cheques van 1488 euro onder arme families.

Het cijfer 1488 staat symbool voor een racistische slogan van 14 woorden en de nazigroet Heil Hitler (de h is de achtste letter van het alfabet). Volgens de aanklager was het bedrag een doelbewust racistische uiting.

De rechter ging daarin mee en verklaarde Kotleba schuldig aan het steunen van een beweging tegen grondrechten en fundamentele vrijheden. Kotleba kan nog in beroep gaan en hoeft niet direct de gevangenis in. Als de straf definitief is verliest hij zijn parlementszetel.



De partij van Kotleba is zeer gekant tegen de EU en wil Slowakije terugtrekken uit de NAVO. De LSNS heeft respect betoond aan het regime van de vroegere Slowaakse leider leider Jozef Tiso, die de nazi’s hielp met het deporteren van tienduizenden joden.

De partij met veertien van de 150 zetels in het parlement heeft haar toon de afgelopen jaren iets gematigd en werpt zich vooral op als verdediger van de ‘fatsoenlijke’ Slowaak tegen immigratie.

