'Kans op tijdelijke sluiting horeca is groot'

algemeen 13 okt 10:58

De kans is groot dat cafés en restaurants opnieuw tijdelijk worden gesloten, zoals in het voorjaar het geval was. Een besluit daarover en over de duur van de sluiting is nog niet genomen, melden ingewijden.

Dat gebeurt dinsdagmiddag, als de ministers weer bijeenkomen die het meest zijn betrokken bij de bestrijding van het coronavirus. Voor die tijd zijn er nog andere overleggen. Het gebeurt geregeld dat maatregelen tot op het laatst moment veranderen, zeggen bronnen. Premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge zullen de maatregelen om 19.00 uur bekendmaken tijdens een persconferentie. De tijdelijke sluiting van de horeca is een belangrijke maatregel, zeggen ingewijden, omdat veel besmettingen toch daar vandaan komen. De besmettingen worden echter niet altijd als zodanig geregistreerd, omdat mensen het virus mee naar huis nemen en daar huisgenoten besmetten. Dan wordt de besmetting gezien als iets dat achter de voordeur heeft plaatsgevonden terwijl de bron eigenlijk in het café of restaurant lag, aldus de ingewijden.

Teamsporten

Naast de horeca vinden, zoals al eerder bekend, de meeste besmettingen plaats in de thuissituatie en op het werk. Het kabinet wil met de extra maatregelen het aantal reisbewegingen en contactmomenten tussen mensen verder omlaag brengen. Daarom wordt waarschijnlijk ook besloten om amateurteamsporten tijdelijk te verbieden voor volwassenen. Ook zouden mensen maximaal nog maar drie gasten thuis mogen ontvangen, per dag. Dat is om te voorkomen dat mensen feestjes thuis in 'shifts' geven, waarbij kleine groepen mensen vlak na elkaar in hetzelfde huis op visite komen. Op die manier kan het virus nog steeds breed worden doorgegeven.

Beperking in groepsgrootte

Andere voorstellen die op tafel liggen zijn een verbod op de verkoop van alcohol na 20.00 uur in de avond en geen uitzonderingen meer op de maximale groepsgrootte van dertig personen. Deze maatregel zou onder meer de cultuursector weer raken. Theaters met een ontheffing organiseren sinds de versoepeling van de coronamaatregelen voorstellingen voor maximaal 250 mensen. Daarbij gelden allerlei voorzorgsmaatregelen, zoals voldoende onderlinge afstand, gefaseerd naar binnen en buiten, geen pauzes. De beperking in groepsgrootte is niet strikt van toepassing op grote winkels. Omdat het hier om 'doorstroomlocaties' gaat, geldt voor winkels een deurbeleid, aldus bronnen. Winkels berekenen zelf hoeveel klanten er op een verantwoorde manier naar binnen kunnen. © ANP 2020