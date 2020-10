Zeeconflict Griekenland en Turkije laait weer op

Griekenland weigert verder te praten met Turkije terwijl een Turkse onderzoeksschip actief is in betwiste wateren.

Dat zei een Griekse regeringswoordvoerder nadat het Turkse vaartuig Oruc Reis was teruggestuurd naar de oostelijke Middellandse Zee.

NAVO-lidstaten Griekenland en Turkije liggen al langer in de clinch over de zoektocht naar bodemschatten onder de zeebodem. Beide landen claimen het recht te hebben in dezelfde delen van de Middellandse Zee naar grondstoffen te zoeken.

Turkije trok het onderzoeksschip Oruc Reis vorige maand terug zodat gewerkt kon worden aan een diplomatieke oplossing. De ministers van Buitenlandse Zaken van de twee landen zaten vorige week met elkaar om de tafel. Ze spraken toen af dat verder zal worden overlegd en dat stappen worden gezet om het onderlinge vertrouwen te verbeteren.



Escalatie

De Turkse autoriteiten lieten maandag echter weten dat de Oruc Reis weer uitvaart om onderzoek te doen in de buurt van het Griekse eiland Kastelorizo, dat vlakbij de Turkse kust ligt. De Grieken reageerden daar woedend op. Athene sprak over een "grote escalatie" en een "direct gevaar voor vrede in de regio".

Duitsland, dat momenteel EU-voorzitter is, riep Turkije dinsdag op een einde te maken aan de "cyclus van detente en provocatie".

