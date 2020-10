Afgelopen week bijna 44.000 nieuwe coronabesmettingen gemeld

In de afgelopen zeven dagen zijn 43.903 nieuwe gevallen van het coronavirus gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Dat is opnieuw een flinke toename. Vorige week meldde het instituut 27.485 positieve tests in de zeven dagen ervoor, de week daarvoor 19.326 en nog een week eerder 13.471.

"Tot op heden is er nog geen effect te zien van de landelijke maatregelen die op 29 september zijn ingegaan. Het aantal meldingen van positief geteste personen toont nog geen stabilisatie", concludeert het RIVM.

Verder werden 1144 mensen vanwege het coronavirus opgenomen op de verpleegafdeling van een ziekenhuis en 192 op een intensive care. Vorige week waren dit er respectievelijk 802 en 121. Het RIVM kreeg 150 meldingen van sterfgevallen, tegen 89 in de week ervoor. Dat wil niet zeggen dat ze in de afgelopen week zijn opgenomen of overleden, benadrukt het RIVM, want zulke informatie komt soms wat later binnen. Alle overledenen waren ouder dan 35 jaar.



34 sterfgevallen

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 7393 positieve tests en 34 sterfgevallen gemeld.

Sinds het begin van de uitbraak is het virus vastgesteld bij bijna 189.000 mensen in Nederland.



Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt, is gestegen van 1,17 naar 1,27. Dat betekent dat een groep van 100 besmette mensen zo'n 127 anderen besmet, die op hun beurt ongeveer 161 mensen aansteken.

Zo verspreidt het virus zich steeds verder en steeds sneller. Het kabinet wil het reproductiegetal terugbrengen tot onder de 1, zodat het coronavirus langzaam uitdooft.

Volgens het RIVM neemt het aantal besmettingen in elke leeftijdsgroep toe, maar zijn het nog altijd vooral jongeren die positief testen.

