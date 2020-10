Percentage positieve tests in teststraten stijgt verder

Dat de tweede golf van de corona-uitbraak nog niet tot stilstand komt, blijkt ook in de teststraten.

Het aantal uitgevoerde tests stijgt, maar het aantal gevallen dat daardoor aan het licht komt, stijgt nog harder, blijkt uit de gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De teststraten hebben vorige week, van maandag tot en met zondag, ruim 280.000 mensen getest. Van bijna 240.000 personen is de uitslag bekend: 13,8 procent had het virus onder de leden. Dat komt neer op 33.038 positieve tests.

Een week eerder waren bijna 230.000 mensen getest bij een locatie van een GGD en daarvan was 10,4 procent positief. Nog een week eerder bleek 8 procent van alle geteste mensen het coronavirus te hebben opgelopen. In juni, juli en augustus was 0,6 tot 4 procent van alle tests positief.



Sinds 1 juni kan elke Nederlander met klachten zich laten testen bij de GGD. Sindsdien zijn bijna 2,4 miljoen tests uitgevoerd. Dat bracht iets meer dan 120.000 besmettingen aan het licht, 5 procent van alle tests.

Het coronavirus is onder controle wanneer bij voldoende tests minder dan 5 procent van alle geteste mensen positief is, stelt de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties, de WHO. De organisatie raadt aan om maatregelen pas te versoepelen wanneer minstens twee weken achter elkaar minder dan 5 procent van alle tests positief is.

