Marokko: Vrijdaggebeden vanaf deze week hervat

Vanaf vrijdag 16 oktober zullen de wekelijkse gezamenlijke vrijdaggebeden in Marokkaanse moskeeën weer worden hervat.

Dat heeft het Ministerie van Islamitische Zaken vandaag bekend gemaakt. Ook krijgen nog eens 5.000 gebedshuizen in Marokko toestemming om de deuren te heropenen waardoor in totaal 10.000 van de ruim 50.000 moskeeën in het land weer toegankelijk is voor moskeegangers.

De versoepelingen gaan gepaard met strenge voorwaarden, zo zal het Ministerie toezien op de naleving van de voorschriften als het houden van voldoende fysieke afstand en de periodieke desinfectering van openbare ruimtes.

Half juli mochten zo'n 5.000 van de 15.000 staatsmoskeeën de deuren openen. Het ging om gebedshuizen waarin het relatief eenvoudig was de preventiemaatregelen te handhaven. Zo beschikken de geselecteerde gebedshuizen over meerdere in-, en uitgangen, voldoende ramen en ventilatie.



De moskeeën mochten enkel open voor de vijf dagelijkse gebedsdiensten. Koranlessen, preken, islamlessen, dodengebeden en vrijdaggebeden bleven echter opgeschort.

De heropening ging ook destijds gepaard met strenge voorwaarden en richtlijnen. Het is niet toegestaan handen te schudden met andere moskeegangers, het houden van fysieke afstand is verplicht en de rituele wassing dient thuis te worden verricht aangezien sanitaire faciliteiten in de moskee gesloten blijven.



Het dragen van een mondkapje is verplicht en ook wordt iedereen verwacht zelf een gebedskleed (en Koran) mee te nemen. Het gebruik van desinfecterende middelen om de handen te wassen is verplicht en in de moskee zal bij iedereen de lichaamstemperatuur worden opgenomen.

Schoenen moeten worden bewaard in een tasje en kinderen jonger dan 15 jaar mogen niet mee. Na het gebed dient iedereen de moskee te verlaten.



De moskeeën in Marokko waren sinds 16 maart 18.00 uur gesloten. De aankondiging sloot aan bij eerder aangekondigde preventiemaatregelen die als doel hadden de verspreiding van het longvirus COVID-19 te beteugelen. De sluiting gebeurde op aanbeveling van de Hoge Raad van Ulemas maar werd desondanks kritisch ontvangen.

Door de sluiting was het niet mogelijk om tijdens de vastenmaand Ramadan de nachtelijke Taraweeh-gebeden uit te voeren. Ook de Eid-gebeden op zowel Eid al-Fitr als Eid al-Adha werden opgeschort.

