Hulplijn anderstaligen Rode Kruis open tijdens persco Rutte

Het Rode Kruis zet dinsdagavond voor, tijdens en na de persconferentie van premier Mark Rutte extra mensen in bij de WhatsApp-Hulplijn voor anderstaligen.

De hulporganisatie wil zo mensen die de Nederlandse taal niet beheersen toch goed informeren over het coronavirus en de maatregelen waarmee het kabinet het virus wil beteugelen.

Zo bleek eerder bijvoorbeeld dat een moeder al meer dan een week in quarantaine zat en haar kinderen niet meer durfde te knuffelen, terwijl niemand in het gezin symptomen van het coronavirus had.

"Of de meneer die een berichtje insprak dat hij verkouden was, maar dacht dat hij met een mondkapje op toch nog een bezoekje aan de moskee kon brengen", meldt Faiza El Khayari, projectleider van de Rode Kruis WhatsApp- Hulplijn.



Via de Whatsapp-Hulplijn kan dinsdagavond tot 22.00 uur via de app in het Turks, Arabisch, Tamazight, Chinees en Portugees om informatie worden gevraagd.

Verder is de lijn dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Bellen in het Nederlands kan via de Rode Kruis Hulplijn 070-4455888.

