Spaanse artsen in staking terwijl aantal coronagevallen toeneemt

Honderden artsen bij publieke zorgcentra in de Spaanse regio Catalonië zijn dinsdag in staking gegaan.

Ze willen betere arbeidsomstandigheden nu het aantal gevallen van het coronavirus weer toeneemt. Met bijna 900.000 geregistreerde gevallen en meer dan 33.000 doden is Spanje de hotspot van de pandemie in West-Europa geworden.

De hoofdstad Madrid en de nabijgelegen buitenwijken zijn sinds vorige week in lockdown gegaan.

Eerstelijnszorgcentra zijn de eerste verdedigingslinie tegen het virus, waar wordt getest, mogelijke coronagevallen worden opgespoord en zieken behandeld. Medici zeggen dat die centra overweldigd zijn.



"We vragen om hulp, omdat we mensen niet de middelen kunnen geven die ze nodig hebben om behandeld te worden tijdens deze Covid-pandemie", zei Natalia Roses, een arts in Barcelona op de eerste dag van de vierdaagse staking.

Loonsverhoging

De staking werd georganiseerd door vakbond Metges de Catalunya, die bijna 6000 eerstelijnsartsen vertegenwoordigt. Ze eisen loonsverhogingen en meer personeel om de impact van bezuinigingen in het afgelopen decennium te compenseren. Ook willen ze andere verbeteringen om de coronacrisis beter het hoofd te kunnen bieden.

Bijna 20 procent van de artsen steunt de staking, zei de woordvoerster van de Catalaanse regioregering, Meritxell Budo. Budo zei dat Catalonië aan een "zeer verontrustend" begin staat van een tweede golf van het virus en dat er later deze week nieuwe beperkingen worden aangekondigd.

