Yunus K. niet vervolgd voor bedreigen John van den Heuvel

Een 29-jarige verdachte uit Heemskerk die misdaadjournalist John van den Heuvel met de dood zou hebben bedreigd, kan daarvoor niet worden vervolgd door het OM.

De rechtbank in Haarlem besloot het OM dinsdag niet-ontvankelijk te verklaren wegens een vormfout. De verdachte is aangeklaagd voor het meenemen van zijn kind naar Turkije.

Bij het terughalen van het kind was John van den Heuvel betrokken in zijn rol als programmamaker van het RTL-programma Ontvoerd. De verdachte is gearresteerd in Duitsland.

"Nederland heeft een uitleveringsverzoek gedaan aan Duitsland om hem hier te kunnen berechten. Hij is ook uitgeleverd door Duitsland, maar het OM is vergeten die doodsbedreiging aan mij aan de Duitsers door te geven. Dus hij mag hier niet voor veroordeeld worden", zei John van den Heuvel in RTL Boulevard.



"Een beetje slordig. Aan de andere kant is het belangrijk dat hij voor het zwaarste delict wel vervolgd wordt." Het OM en de rechtbank in Haarlem bevestigen beide dat het OM niet ontvankelijk is verklaard.

De rechtszaak over de kinderontvoering ging dinsdag wel door in de rechtbank in Haarlem, daarnaast is de man ook aangeklaagd voor het bedreigen van een jeugdzorgmedewerker.

© ANP 2020