Rutte kondigt 'gedeeltelijke lockdown' aan: forse maatregelen

Nederland gaat in feite in "gedeeltelijke lockdown". Die mededeling had premier Mark Rutte op zijn persconferentie dinsdagavond.

De horeca gaan voorlopig dicht. De verkoop van alcohol en softdrugs wordt tussen 20.00 uur en 07.00 uur verboden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook het nuttigen ervan in de openbare ruimte wordt verboden.

Het verbod sluit aan op de sluiting van de horeca. Het kabinet wil ermee voorkomen dat het drankgelag zich verplaatst naar de straat. Bijvoorbeeld in supermarkten moeten bier en wijn dus 's avonds achter slot en grendel.

Op de naleving van de regels gaat ook strenger worden gehandhaafd. Dat is afgesproken met de veiligheidsregio's. Mensen op straat die zich niet aan de regels houden kunnen rekenen op een boete.



Het kabinet gaat met de detailhandel in gesprek om afspraken te maken over zaken als deurbeleid en het ontsmetten van winkelwagens en -mandjes. "Gaat het niet goed, dan kan een winkel per direct worden gesloten", aldus Rutte.

Winkels die geen levensmiddelen verkopen moeten voorlopig om 20.00 uur de deuren sluiten. Koopavonden zijn er even niet bij.



Mondkapjes

Het dragen van een niet-medisch mondkapje in openbare binnenruimtes wordt verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar. Het kabinet wil daarmee "een slepende discussie voor eens en altijd beslechten". Tot dusver geldt alleen een "dringend advies" om zo'n mondmasker te dragen. Dat blijft zo totdat het juridisch geregeld is.

Volgens de premier is het "juridisch lastig" om het mondkapje verplicht te stellen in openbare ruimtes zoals scholen, bibliotheken, winkels en musea. Het moet "zo snel mogelijk" wettelijk geregeld zijn.



Het besluit betekent dat het mondkapje ook in alle onderwijsinstellingen verplicht wordt. Enige uitzondering is de basisschool. In het openbaar vervoer is het mondkapje al langer verplicht.

Het kabinet gaf twee weken geleden het dringende advies om mondkapjes te dragen in openbare ruimte. "Dat gaf onvoldoende duidelijkheid", zei Rutte. Daardoor ontstond veel discussie en daar wil het kabinet nu een eind aan maken.



Sporten

Alle amateur-teamsporten voor volwassenen, waarbij het onmogelijk is 1,5 meter afstand te houden, zijn vanaf woensdag verboden. Individuele sporten, zoals in de sportschool, of teamsporten met maximaal vier personen, zijn nog wel toegestaan. Kinderen tot en met 18 jaar mogen trainen en onderlinge wedstrijden met teams van de eigen club spelen.

"Concreet: een partijtje tennis kan, maar niet dubbelen", aldus Rutte. "Hardlopen met zijn vieren kan wel."



Naast de sportkantines blijven ook de douches en kleedkamers gesloten. Publiek is niet welkom bij wedstrijden. Door de amateurcompetities stil te leggen hoopt het kabinet dat het aantal reisbewegingen worden beperkt.

Theaters en bioscopen

Alle theaters, bioscopen en concertzalen in Nederland moeten terug naar maximaal dertig man publiek. In de openbare ruimte gaat bovendien een mondkapjesplicht gelden.



Een groot aantal culturele instellingen kreeg de laatste weken een ontheffing van de veilligheidsregio en mocht meer dan dertig bezoekers ontvangen. Zo'n regionale aanpak werkt volgens Rutte niet gezien het alsmaar oplopende aantal coronabesmettingen.

"De groepsgrootte gaat binnen overal naar maximaal dertig, geen uitzonderingen", aldus de premier. Personeel wordt niet meegeteld bij die dertig mensen. Veel instellingen besloten de deuren te sluiten omdat ze niet meer dan dertig bezoekers mochten ontvangen.



Evenementen worden volledig verboden. "Dat is heel breed. Van openluchtconcerten en buurtbarbecues tot kermissen." De dinsdag aangekondigde maatregelen gaan woensdag 22.00 uur in en gelden voor "een week of vier", aldus zorgminister Hugo de Jonge.

In theaters, bioscopen en concertzalen moet iedereen vanaf 13 jaar straks verplicht een mondkapje dragen. Het dringende advies een mondkapje te dragen in de openbare ruimte gold al, maar "dat gaf onvoldoende duidelijkheid" volgens Rutte. Het verplicht dragen van mondkapjes wordt "zo snel mogelijk" wettelijk geregeld.

© ANP 2020