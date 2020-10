Rutte kondigt 'gedeeltelijke lockdown' aan: forse maatregelen

algemeen 13 okt 19:23

Nederland gaat in feite in "gedeeltelijke lockdown". Die mededeling had premier Mark Rutte op zijn persconferentie dinsdagavond.

De horeca gaan voorlopig dicht, verkoop van alcohol en softdrugs wordt tussen 20.00 uur en 07.00 uur verboden en er gaat een streep door koopavonden. Met die maatregelen probeert het kabinet volgens Rutte de verspreiding van het virus tegen te gaan zonder dat de gevolgen voor de samenleving te groot zijn. Mondkapjes Het dragen van een niet-medisch mondkapje in openbare binnenruimtes wordt verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar. Het kabinet wil daarmee "een slepende discussie voor eens en altijd beslechten". Tot dusver geldt alleen een dringend advies om zo'n mondmasker te dragen.

Sporten

Alle amateur-teamsporten voor volwassenen, waarbij het onmogelijk is 1,5 meter afstand te houden, zijn vanaf woensdag verboden. Individuele sporten, zoals in de sportschool, of teamsporten met maximaal vier personen, zijn nog wel toegestaan. Kinderen tot en met 18 jaar mogen trainen en onderlinge wedstrijden met teams van de eigen club spelen. "Concreet: een partijtje tennis kan, maar niet dubbelen", aldus Rutte. "Hardlopen met zijn vieren kan wel." Naast de sportkantines blijven ook de douches en kleedkamers gesloten. Publiek is niet welkom bij wedstrijden. Door de amateurcompetities stil te leggen hoopt het kabinet dat het aantal reisbewegingen worden beperkt. © ANP 2020