Trump stapt weer naar Hooggerechtshof in zaak belastingaangiftes

President Donald Trump stapt voor de tweede keer naar het Hooggerechtshof om te voorkomen dat zijn belastingaangiftes moeten worden overgedragen aan justitie.

Zijn advocaten vroegen het hoogste rechtscollege dinsdag een recent vonnis te blokkeren van een gerechtshof in New York dat oordeelde dat de zaak door kan gaan.

De openbaar aanklager in Manhattan, de Democraat Cyrus Vance, probeert al ruim twee jaar inzicht te krijgen in Trumps financiële gegevens en de boekhouding van zijn bedrijf uit de tijd dat hij als onroerendgoedmagnaat werkzaam was. Hij onderzoekt onder meer mogelijke belastingontwijking, verzekeringsfraude en gerommel met rekeningen.

Vance kijkt ook of valsheid in geschrifte is gepleegd bij het betalen van zwijggeld aan twee vrouwen, Stormy Daniels en Karen McDougal, die claimen een affaire met Trump te hebben gehad.



De meeste presidenten voor Trump gaven hun financiële gegevens wel vrij, maar hij weigert dat, en is daar wettelijk ook niet toe verplicht. Zijn advocaten stellen dat het strafrechtelijk onderzoek veel te breed is opgezet en politiek is gemotiveerd.

Trumps advocaten hadden eerder als argument gebruikt dat hij als staatshoofd niet kan worden vervolgd. Dat werd in juli verworpen door het Hooggerechtshof.

De New York Times onthulde onlangs dat Trump maar 750 dollar federale inkomstenbelasting afdroeg in de jaren 2016 en 2017.

