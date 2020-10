'Gedeeltelijke lockdown komt hard aan bij ondernemers'

Het is onvermijdelijk dat het kabinet extra maatregelen neemt om het aantal coronabesmettingen terug te dringen, maar die komen wel hard aan, vooral in sectoren die telkens opnieuw de klappen krijgen.

Dat stellen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de nieuwe coronamaatregelen die het kabinet dinsdagavond bekendmaakte. De organisaties wijzen erop dat de gedeeltelijke lockdown onder meer de horeca, de evenementenbranche, cultuur, reisbranche, detailhandel, transport en toeleverende bedrijven hard raakt. Ze stellen dat de testcapaciteit voor coronabesmettingen omhoog moet en dat een betere handhaving van de gedragsregels nodig is.

VNO-NCW en MKB benadrukken dat veel sectoren alleen met extra ondersteuning door de zware tijden kunnen worden geholpen. Daarom is het volgens de ondernemersorganisaties essentieel dat er snel een time-out- en stopregeling komt voor ondernemers om zonder schulden (tijdelijk) te kunnen stoppen.

Ook ondernemers die ten onrechte al acht maanden buiten de boot vallen bij de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) moeten alsnog snel van die regeling gebruik kunnen maken.



Harde klap

Ondernemend Nederland (ONL) stelt dat de nieuwe coronamaatregelen een harde klap zijn voor het bedrijfsleven. "Ik begrijp de keuze van het kabinet voor extra maatregelen, maar dit is een nekslag voor sectoren als de reisbranche, horeca en de evenementenbranche", aldus ONL-voorzitter Hans Biesheuvel. "Ondernemers hebben niet alleen zorgen over hun eigen zaak, maar ook over de werknemers die in het bedrijf werken, de klanten waaraan ze niet kunnen leveren en de leveranciers die ze moeten betalen.

ONL pleit daarom voor het onverkort doorzetten van de huidige steunmaatregelen, sectorspecifieke steun en een heldere routekaart als perspectief voor ondernemers.

