OMT: onderzoek of restaurants open kunnen blijven

Het kabinet moet kijken of restaurants, die niet ook als café fungeren, open kunnen blijven.

Dat adviseert het Outbreak Management Team (OMT), de belangrijkste adviseur van het kabinet in de strijd tegen het coronavirus. Het OMT kwam maandag bijeen, en besloot dat de meeste eet- en drinkgelegenheden dicht moeten om verspreiding van het virus tegen te gaan, maar bood een opening voor restaurants.

Het kabinet besloot dinsdag toch restaurants, lunchrooms en cafés te sluiten. Maar het OMT is van mening dat restaurants mogelijk wel open kunnen blijven als een gezondheidscheck wordt uitgevoerd en gasten 1,5 meter afstand kunnen houden.

Besmettingen in de horeca vinden vooral in cafés plaats, en in mindere mate in restaurants.



Voorwaarden

Openstelling van restaurants kan onderzocht worden als de bediening mondkapjes of zogenoemde faceshields gebruikt. Er mogen dan niet meer dan vier gasten aan een tafel zitten en het restaurant moet "bij voorkeur" om 22.00 uur dicht.

Of het kabinet alsnog gaat kijken of restaurants open kunnen blijven, is nog maar de vraag. Premier Mark Rutte gaf dinsdag in zijn persconferentie nog aan juist te werken aan eenvoudige regels. Het kabinet schrapte juist uitzonderingen, bijvoorbeeld voor bepaalde culturele instellingen.

