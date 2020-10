OM verlaagt coronaboetes per direct naar 95 euro

Het OM verlaagt per direct de coronaboetes van 390 euro naar 95 euro, vooruitlopend op de vaststelling van de coronawet door de Eerste Kamer.

Het gaat om boetes die worden opgelegd als mensen zich niet houden aan de afstandsregel van 1,5 meter. De Tweede Kamer stemde dinsdag in met de tijdelijke coronawet, reden voor het OM om met ingang van woensdag geen boetes meer van 390 euro te eisen in rechtszaken van mensen die hun coronaboetes bij de rechter aanvechten.

Vorige week besloot de kantonrechter in Arnhem al om voor veertien mensen de coronaboetes te verlagen. Dinsdag volgde de kantonrechter in Eindhoven. "Gelet op deze ontwikkelingen en met name de huidige politieke en maatschappelijke inzichten over de hoogte van de boete, vindt de kantonrechter het niet opportuun een hogere geldboete op te leggen dan 95 euro", aldus de rechtbank.

Het OM sluit zich bij de nieuwe norm aan: "Vanwege deze omstandigheden heeft het Openbaar Ministerie besloten het standaardboetebedrag voor het niet respecteren van de afstandsregels met ingang van woensdag op 95 euro vast te stellen."

