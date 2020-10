Afgelopen etmaal 7305 coronabesmettingen gemeld in Nederland

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 7305 nieuwe coronagevallen geregistreerd.

Dat is een lichte daling ten opzichte van het etmaal ervoor. Op dinsdag had het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een recordaantal van 7383 positieve tests gemeld. Het waren er aanvankelijk 7393 maar dat is woensdag bijgesteld. In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 46.000 nieuwe besmettingen gemeld.

Het aantal sterfgevallen steeg met 32. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend waren 34 sterfgevallen gemeld.

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 190.000 mensen in Nederland positief getest.

© ANP 2020