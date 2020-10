Wereldbank: 12 miljard dollar coronahulp ontwikkelingslanden

Het bestuur van de Wereldbank is akkoord met 12 miljard dollar (ongeveer 10,2 miljard euro) aan financiering voor ontwikkelingslanden in verband met de corona-pandemie.

Het geld wordt beschikbaar gesteld zodat die landen corona-vaccins, -testen en -medicijnen kunnen inkopen en distribueren. Het plan is onderdeel van een pakket van in totaal 160 miljard dollar.

Daarmee moeten ontwikkelingslanden tot juni volgend jaar geholpen worden de coronapandemie te bestrijden.

De Wereldbank meldt dat het financieringsprogramma ook technische hulp aan ontvangende landen omvat, zodat die grootschalige vaccinatiecampagnes kunnen voorbereiden.

Ook is het programma bedoeld als een boodschap aan farmaceutische bedrijven zodat voor hen duidelijk wordt dat er in ontwikkelingslanden veel vraag is naar coronavaccins en dat daar ook genoeg geld voor is.

© ANP 2020