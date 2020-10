Eis tot 9 jaar cel voor voorbereiding plegen aanslag in Nederland

Een politiebureau in Rotterdam was mogelijk een doelwit.

Tegen twee mannen die verdacht worden van voorbereidingen tot het plegen van een terroristische aanslag in Nederland en deelname aan een terroristische organisatie, is een celstraf geëist van negen en zeven jaar cel. In onder meer een chat werd daarover gesproken en een foto van bureau De Veranda gedeeld.

Met hun aanhouding is veel kwaad voorkomen, zei de officier van justitie woensdag in de rechtbank in Rotterdam. Ahmed B. en Mouad M. werden in juni 2018 opgepakt nadat informatie was onderschept die zou duiden op de voorbereidingen voor een aanslag, met wapens en explosieven. Tegen B. is de hoogste straf geëist, hij zou namelijk ook nog een straatroof op zijn geweten hebben.

B. zou contact hebben gehad met 'een zuster' die wel een bomgordel wilde dragen. Ook zijn internetpagina's van Daesh bezocht met instructies hoe een aanslag gepleegd kan worden met een vrachtwagen. De in Marokko geboren mannen zitten sinds hun aanhouding in de cel.



Ongeloofwaardig

Beide mannen ontkennen dat ze een aanslag wilden plegen. Volgens hen was het een beetje stoerdoenerij. Die foto van het politiebureau was slechts een toeristische foto, zei B.

Het Openbaar Ministerie noemt de verklaringen van de mannen echter ongeloofwaardig. Volgens de aanklager handelden de mannen vanuit het radicaal-islamitische gedachtegoed van Daesh kwamen ze hier enkel heen om een aanslag te plegen. B. had net daarvoor drie jaar in de gevangenis gezeten, M. had ook al meerdere keren in de cel gezeten en was voordat hij in Nederland kwam, weggelopen uit een jeugdinrichting in Frankrijk.



Tijdens de zitting werd duidelijk dat M. vorig jaar de boel in de gevangenis in Vught kort en klein had geslagen. Hij werd daarbij aangemoedigd door Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. M. ging door het lint omdat hij niet met zijn advocaat kon bellen. Hij gooide onder meer met stoelen en tafels, wierp de loopband in de fitnessruimte omver en probeerde een slot te vernielen.

De schade bedroeg een kleine 30.000 euro. Mohammed B. die daar ook in de gevangenis zit, riep onder meer Allahu Akbar tijdens de woede-uitbarsting van M. Na het incident is M. overgeplaatst naar een andere gevangenis.

