Wilders: iedereen moet zich aan de coronaregels houden

De extreemrechtse PVV-leider Geert Wilders vindt dat alle Nederlanders zich aan de regels moeten houden die het kabinet heeft opgelegd om het coronavirus te bestrijden.

Ook al is hij het zelf niet met alle maatregelen eens. "We leven in een democratie waarbij er regels zijn die moeten worden gehandhaafd", zei Wilders tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer.

VVD-leider Klaas Dijkhoff sneerde dat het in ieder geval "winst is dat de PVV-leider wil dat mensen nu wél naar Rutte luisteren". Vlak daarvoor had bijna de hele Kamer Wilders aangevallen over een uiterst racistische tweet waarin hij afgelopen weekend afgaf op niet-westers allochtone Nederlanders met corona.

Die bezetten volgens hem de ic's ten koste van anderen, die daardoor reguliere zorg moeten missen. Daarmee scheert Wilders volgens collega-Kamerleden mensen over één kam en neemt hij specifieke groepen mensen de maat, terwijl hij zelf die regels niet steunt.



De PVV-leider verweet de Kamer op zijn beurt dat zij de ogen sluit en de feiten niet wil benoemen. Hij baseerde zijn tweet op uitspraken van een ic-arts dat er veel mensen van niet-westerse afkomst op de intensive care liggen.

Uit een peiling blijkt dat juist een flink deel van de PVV-stemmers zich niet aan de regels houdt. Toch liet Wilders zich niet verleiden door PvdA-leider Lodewijk Asscher om zijn achterban op te roepen de maatregelen beter op te volgen. "Iedereen moet zich aan de regels houden", zei Wilders. Hij wil wel dat het kabinet meer de nadruk legt op het belang van goede ventilatie.

© ANP/Marokko.nl 2020