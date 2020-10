Rusland keurt ook tweede Covid-vaccin goed

Rusland heeft goedkeuring verleend aan een tweede Covid-19-vaccin. Dat kondigde een opgetogen president Vladimir Poetin woensdag aan tijdens een regeringsvergadering.

Het is de bedoeling dat het coronavaccin vanaf 1 januari verkrijgbaar is, melden Russische media. Poetin feliciteerde wetenschappers met het goedkeuren van de nieuwe prik EpiVacCorona, die werd ontwikkeld door het Vector Instituut in Siberië. Vorige maand zijn de proeven op mensen in een eerste stadium voltooid. Een derde vaccin zit in de pijplijn.

"We moeten nu de productie van het eerste en tweede vaccin verhogen", zei Poetin in commentaren op de staatstelevisie. "We blijven samenwerken met onze buitenlandse partners en zullen ons vaccin in het buitenland promoten."

Sputnik V

Rusland werd in augustus het eerste land dat wettelijke goedkeuring verleende voor een Covid-19-vaccin. Het land deed dit voordat grootschalige tests waren afgerond, tot bezorgdheid van sommigen in de wereldwijde wetenschappelijke gemeenschap.



Volgens het ministerie van Volksgezondheid hebben ongeveer vierhonderd risicopatiënten die prik gekregen. Het vaccin, Sputnik V genaamd als eerbetoon aan 's werelds eerste satelliet gelanceerd door de Sovjet-Unie, is nog niet algemeen in omloop.

Sinds het begin van de pandemie heeft Rusland ruim 1,34 miljoen besmettingen geregistreerd, het op drie na grootste aantal gevallen ter wereld, na de Verenigde Staten, India en Brazilië.

© ANP 2020