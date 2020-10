Casablanca: Facelift voor terminal vliegveld Mohammed V

Mohammed V luchthaventerminal 2 zal grondig worden gerenoveerd en voorzien van een nieuw interieur.

Dat meldt de nationale luchthaven autoriteit ONDA. De renovatie is bedoeld om de architectonische uitstraling van de terminal te verbeteren.

Tijdens het renovatieproject worden de belangrijkste verkeersaders van Terminal 2 onder handen genomen, in het bijzonder de openbare hal (1 en 2), de instaphal, het bagagegebied, de check-in zones en de aankomst- en vertrekfaciliteiten.

Het project bevindt zich nog in de oriënterende fase. Het is vooralsnog niet duidelijk wanneer de terminal zal worden afgesloten of wanneer deze gereed zal zijn.

