Israël straf 32 Palestijnse hongerstakers

Israëlische gevangenisautoriteiten hebben dinsdag tientallen Palestijnse gevangenen gestraft nadat ze uit solidariteit met een medegevangene in hongerstaking gingen.

Volgens de Israëlische mensenrechtengroep B’Tselem is de Palestijnse gedetineerde Al-Akhras al bijna 80 dagen in hongerstaking. Al-Akhras startte begon protest na zijn arrestatie eind juli door de Israëlische politie en verkeert hij in levensgevaar als gevolg van ondervoeding.

"De stakende gedetineerden zijn overgebracht naar een isoleercel", zei de dienst in een verklaring. Volgens Israëlische gevangenisautoriteiten is de hongerstaking "in strijd met de disciplinaire huisregels".

Al-Akhras werd op 27 juli door Israëlische bezettingstroepen gearresteerd en vastgehouden onder het Israëlische administratieve detentiebeleid waardoor Israël de Palestijnen zonder aanklacht, vaak onrechtmatig, kan vasthouden.



Maandag weigerde het Israëlische Hooggerechtshof al-Akhras vrij te laten en besloot hem nog een maand in gevangenschap te houden tot hij zijn straf volledig heeft uitgezeten.

Zo'n 5.000 Palestijnse politieke gevangenen kwijnen weg in Israëlische gevangenissen, waaronder 43 vrouwen, 180 kinderen en 430 gedetineerden in administratieve detentie.

