Azerbeidzjan brengt delen Nagorno-Karabach onder zijn controle

Azerbeidzjan heeft meerdere plaatsen in Nagorno-Karabach veroverd in het conflict met Armenië over de betwiste regio.

Dat zeiden beide partijen en regionale autoriteiten woensdag. Azerbeidzjan is erin geslaagd het front dieper in het conflictgebied te verleggen, zei Arayik Harutyunyan, de regionale leider van Nagorno-Karabach, in een verklaring.

Het leger van Armenië bevestigde dat de troepen van Azerbeidzjan erin zijn geslaagd om nog meer gebieden onder hun controle te krijgen. Jerevan bevestigt daarmee voor het eerst officieel de opmars van zijn tegenstander.

Honderden slachtoffers

De Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev twitterde dat het Azerbeidzjaanse leger acht dorpen had veroverd. Baku zei dat het leger nu in totaal 45 plaatsen in Nagorno-Karabach heeft ingenomen, wat het Armeense leger aanvankelijk had ontkend. De staatstelevisie in Azerbeidzjan toonde mensen die feestvierden met vuurwerk op straat.



Armenië heeft honderden slachtoffers gemeld tijdens het conflict dat op 27 september begon. Azerbeidzjan heeft het aantal slachtoffers aan zijn zijde niet bekendgemaakt, hoewel het wel zei dat 43 burgers zijn omgekomen.

Nagorno-Karabach, dat ongeveer 145.000 inwoners heeft, wordt gecontroleerd door Armeense strijdkrachten, maar wordt door de Verenigde Naties erkend als onderdeel van het overwegend islamitische Azerbeidzjan.

