De regering van Bouteflika had een geheime afspraak met terrorist Belmokhtar om Marokkaanse belangen in de Marokkaanse Sahara aan te vallen

Dat blijkt uit onlangs gepubliceerde e-mails van de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton. De Algerijnse regering van voormalig president Abdelaziz Bouteflika moedigde de terrorist Mokhtar Belmokhtar aan om aanslagen te plegen in de zuidelijke regio's van Marokko.

De e-mail werd verzonden op 18 januari 2013 door Clintons assistent Sidney Blumenthal en citeert "een zeer gevoelige bron" dicht bij de Franse veiligheidsdienst DGSE.

Volgens de correspondentie was de Algerijnse regering het eens geworden met Belmokhtar, die de terreurgroep 'Signed in Blood' of 'Al Mulathamun' leidt, om in 2012 aanslagen te plegen in Marokko.



Algerije en Belmokhtar kwamen tot overeenstemming nadat de terrorist en zijn volgelingen de Algerijnse consul en zes andere diplomaten van het Algerijnse consulaat in Gao in Mali hadden ontvoerd.

De terrorist "verraadde" echter de Algerijnse regering toen zijn groep op 16 januari 2013 honderden buitenlandse gijzelaars nam bij de gasfabriek Tigantourine nabij In Amenas in het oosten van Algerije.



Volgens de e-mail van Blumenthal, die twee dagen na de gijzeling in In Amenas was gestuurd, was de Algerijnse regering "verrast en gedesoriënteerd" door de aanslagen. De correspondentie suggereert dat de schok bij de Algerijnse functionarissen voornamelijk te wijten was door hun eerdere overeenkomst met Belmokhtar.

Vredesinspanningen Marokko De e-mails van Clinton werpen ook licht op de inspanningen van Marokko om de vrede en stabiliteit in de Sahel-regio te bewaren. Volgens het rapport had Marokko geprobeerd te bemiddelen om een ​​vredesakkoord te bereiken tussen de terreurgroep 'Signed in Blood' en de Mauritaanse regering.

De onderhandelingen werden in de zomer van 2010 echter afgebroken en de Belmokhtar-groep heeft haar operationele steun aan Al Qaeda in de hele regio voortgezet, aldus de email-correspondentie.

