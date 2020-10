Marokkaan zwemt met 7-jarig zoontje van Ceuta naar Marokko

Een Marokkaanse man is zaterdag met succes vanuit de Spaanse enclave Ceuta terug gezwommen naar huis met zijn 7-jarig zoontje.

De man zat sinds maart vast in Ceuta als gevolg van de sluiting van de grenzen door de uitbraak van het coronavirus in Marokko.

De man was vastberaden huiswaarts te keren en nam samen met zijn zoontje een duik vanaf de Benzu-dijk in Ceuta. Ooggetuigen verklaarden dat de zoon van de man een reddingsvest droeg, meldde het Spaanse dagblad El Faro de Ceuta.

Na aankomst in Marokko moest het tweetal in quarantaine alvorens ze zich weer mogen voegen bij hun gezin.



Voor veel Marokkanen die gestrand zijn in de Spaanse enclaves lijkt zwemmen de enige uitweg. Eind augustus probeerde een Marokkaanse vrouw tevergeefs de overtocht te maken door vanuit het strand van Tarajal naar de oevers van het nabijgelegen Fnideq te zwemmen, onder het toeziend oog van de Spaanse Guardia Civil en tientallen omstanders.

Begin april probeerden vijf jonge Marokkanen op dezelfde manier huiswaarts te keren. Vier waren in staat om het strand van Castillejos in de noordelijke stad Fnideq te bereiken. De vijfde viel in handen van de Spaanse Guardia Civil.

