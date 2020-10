Libanon en Israël bespreken scheiding zeegrenzen

De onderhandelingen zullen plaatsvinden onder toezicht van de Verenigde Naties (VN)

De president van Libanon Michel Aoun kondigde dinsdag aan dat de eerste onderhandelingsronde met Israël over grensafbakening slechts 'technisch' zal zijn en specifiek zal gaan over de zeegrenzen.

De onderhandelingen vinden woensdag plaats in het VN-hoofdkwartier in de zuidelijke stad Naqoura, onder toeziend oog van de VN, zei Aoun, eraan toevoegend dat de aanwezigheid van de VS bij de bijeenkomsten dient als een "faciliterende bemiddelaar voor het proces".

Eerder deze maand maakte de Libanese parlementsvoorzitter Nabih Berri bekend dat de onderhandelingen met Israël halverwege de maand zouden beginnen. Libanon is verwikkeld in een conflict met Israël over een gebied in de Middellandse Zee van ongeveer 860 vierkante kilometer (ongeveer 332 vierkante mijl), bekend als Zone nr. 9. Het gebied is rijk aan olie en gas.



In 2016 kondigde Beiroet de lancering aan van de eerste ronde van vergunningen voor exploratie. De zeegrenzen tussen Libanon en Israël hebben tot dusver geen militaire conflicten gekend, in tegenstelling tot de landgrenzen.

Hezbollah controleert het gebied dat grenst aan Israël, en sporadische spanningen doen zich voor als Tel Aviv de groep ervan beschuldigt de grens te willen overschrijden.

