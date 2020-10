Canada: Moskee in Toronto gesloten na doodsbedreigingen en moslimhaat

Een moskee in Toronto bleef dinsdag gesloten na het ontvangen van gewelddadige doodsbedreigingen.

De politie werd afgelopen weekend op de hoogte gebracht van de haatberichten. De dreigementen bevatten specifiek de belofte dat er wapens zijn aangeschaft om 'een nieuwe Christchurch uit te voeren', meldt de Nationale Raad van Canadese Moslims (NCCM) zaterdag in een tweet, daarmee verwijzend naar de aanslag op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland waarbij in 2019 51 moslims om het leven kwamen.

De naam van de moskee is niet genoemd om te voorkomen dat de aandacht meer bedreigingen zou ontketenen, zei NCCM-woordvoerder Mustafa Farooq. "Deze berichten waren buitengewoon gewelddadig", zei hij. "Als we deze bedreigingen krijgen nemen we ze niet lichtvaardig op. En daarom werd de moskee gesloten en blijft deze gesloten.".

Toronto-burgemeester John Tory noemde de bedreigingen "volkomen onaanvaardbaar" en de Canadese premier Justin Trudeau zei dat hij "diep verontrust" was door het incident. De dreigementen volgen op de dood van een vrijwillige moskeeconciërge nabij Toronto in september.



De racistische moord bracht 25 mensenrechtenorganisaties samen om op 5 oktober een brief naar president Trudeau te sturen met het verzoek om actie te ondernemen tegen blanke racistische groeperingen, "zodat we niet steeds begrafenis na begrafenis hoeven af te gaan, of reageren op bedreiging na bedreiging", aldus Farooq.

"Dit moet stoppen. En de manier waarop is door middel van een nationaal actieplan om dit soort blanke, extreemrechtse, neonazistische, gewelddadige, islamofobe of xenofobe groepen te ontmantelen., zei Farooq. "Er is duidelijk veel angst. Er is veel zorg. Wat gaat er nu gebeuren?".



De moslimgemeenschap laat zich echter niet intimideren door bedreigingen, zei de NCCM-woordvoerder. "Ik zal niet toestaan ​​dat iemand slaagt in zijn poging ons te terroriseren en te intimideren," zei hij. "We gaan opkomen als Canadezen. We gaan ons verzetten als Canadese moslims. En ik weet dat zoveel gemeenschappen ons steunen.".

Het is niet bekend wanneer de moskee de deuren weer opent. De politie onderzoekt de zaak.

