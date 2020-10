Frankrijk kondigt coronanoodtoestand af

In de strijd tegen corona heeft Frankrijk de noodtoestand voor de volksgezondheid afgekondigd, die zaterdag ingaat.

De Franse autoriteiten kunnen daardoor allerlei strenge maatregelen nemen, en bijvoorbeeld een avondklok in zwaar getroffen gebieden zoals Parijs instellen. Aan het begin van de coronacrisis was ook al zo'n noodtoestand uitgeroepen, maar die was medio juli ingetrokken.

De Franse regering bestempelt de coronapandemie als een catastrofe die de volksgezondheid in gevaar brengt. Volgens Franse media komt er voor de coronabrandhaarden in het land een uitgaansverbod tussen 21.00 uur en 06.00 uur.

© ANP 2020