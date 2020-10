Macron kondigt avondklok aan voor Parijs

Parijs en andere grote Franse steden waar maximaal toezicht nodig is door de steeds toenemende aantallen coronabesmettingen krijgen een avondklok.

Volgens de Franse president Emmanuel Macron gaat het uitgaansverbod zaterdag in en geldt dat dagelijks van 21. 00 uur tot 06. 00 uur. Andere steden die onder de avondklok vallen zijn onder meer Grenoble, Lille, Lyon, Toulouse en Marseille.

De maatregel geldt voor vier weken en overtreders krijgen een boete van 135 euro. Iedereen die tijdens de avondklok toch naar buiten wil, moet daarvoor een goede reden hebben, zei Macron.

Frankrijk roept de noodtoestand voor de volksgezondheid uit. Die gaat zaterdag in en zal naar verwachting tot volgende zomer duren, zei de Franse president. De Franse autoriteiten kunnen daardoor allerlei strenge maatregelen nemen, zoals een avondklok in zwaar getroffen gebieden of lockdowns in bepaalde plaatsen.



Om de tweede golf coronabesmettingen in te dammen geldt er verder een beperking van het aantal mensen dat in huizen mag samenkomen.

De strengere maatregelen komen nu het aantal coronapatiënten in Franse ziekenhuizen voor het eerst sinds 25 juni is gestegen tot meer dan 9100.

