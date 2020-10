Ook in het Spaanse Catalonië gaat de horeca op slot

De Spaanse regio Catalonië sluit alle cafés en restaurants in de strijd tegen het coronavirus.

De 15-dagen durende sluiting gaat vanaf vrijdag in, aldus Spaanse media. Het besluit is genomen omdat de horeca volgens de autoriteiten de belangrijkste plek is waar mensen samenkomen. Die samenkomsten moeten worden beperkt, aldus de regionale regering. De horeca-uitbaters hielden zich over het algemeen goed aan de coronavoorschriften.

Het is voor het eerst dat een Spaanse regio een dergelijke drastische maatregel neemt, sinds de landelijke noodtoestand midden juni werd opgeheven.

Het aantal besmettingen in de regio is de laatste tijd sterk toegenomen en ligt op het niveau van begin april. Het aantal nieuwe besmettingen over heel Spanje nam inmiddels toe tot ongeveer 7.000 per dag.

© Anadolu 2020