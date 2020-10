Ook Twitter doet ontkenning Holocaust in de ban

In navolging van Facebook doet ook Twitter ontkenning van de Holocaust in de ban.

De Amerikaanse berichtendienst vindt voortaan dat het ontkennen van de massamoord op de Joden door nazi-Duitsland indruist tegen de spelregels. Dergelijke haatberichten zullen worden verwijderd, aldus een woordvoerster van Twitter. De dienst zegt antisemitisme krachtig te veroordelen.

Onlangs had Facebook al aangekondigd berichten te verwijderen waarin de Holocaust wordt ontkend. Ook het zaaien van twijfel over de systematische moord door de nazi’s wordt niet getolereerd.

Volgens Facebook neemt het gebrek aan kennis over de Holocaust vooral onder jongeren "alarmerende" proporties aan. Zo zei bijna een kwart van de Amerikanen tussen de 18 en 40 jaar in een recent onderzoek te geloven dat de Holocaust een mythe is of dat de omvang wordt overdreven.

© ANP 2020