Tanger: Verdachten roofmoord op gendarme aangehouden

De politie in Tanger heeft maandagochtend twee minderjaren (15 en 16 jaar) opgepakt voor hun vermeende betrokkenheid bij de roofmoord op een gendarme.

Dat meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN in een verklaring. Het incident gebeurde zondagavond in de wijk Musnana in Tanger. De 27-jarige agent uit Salé was op doorreis toen twee onbekende mannen de agent probeerden te beroven van zijn telefoon en portemonnee.

In een poging de overvallers te verjagen werd de agent van de koninklijke gendarmerie in zijn hart gestoken met een kapmes. De agent werd met spoed opgenomen in het Mohammed V-ziekenhuis waar hij even later aan zijn verwondingen overleed.

Politieonderzoek en getuigenverhoren leidde naar de identiteit van de twee verdachten. De politie is nog op zoek naar een derde verdachte.

