Nederland vraagt Duitse ziekenhuizen weer patiënten over te nemen

Nederland vraagt Duitse ziekenhuizen wederom om hulp om de toenemende stroom coronapatiënten aan te kunnen.

"We staan op het punt onze Duitse collega’s weer te verzoeken patiënten over te nemen", kondigde voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) donderdag aan. Hij verwacht dat vrijdag of zaterdag de eerste patiënten naar Duitsland worden overgeplaatst.

Patiënten worden met ambulances, Mobiele Intensive Care Units of per helikopter naar het buurland gebracht. Dat gebeurt niet lichtzinnig. "Iedere verplaatsing is ingrijpend", zei Kuipers. Dat is volgens hem ook zo als iemand binnen Nederland naar een ziekenhuis buiten de eigen regio wordt gebracht.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) wil niet afwachten totdat de Nederlandse ziekenhuizen geen capaciteit meer over hebben. "Je kunt misschien tien patiënten op een dag naar Duitsland vervoeren. Daar moet je dus aan beginnen voordat het laatste bed in Nederland vergeven is." Duitse ziekenhuizen die afspraken hebben gemaakt over het overnemen van Nederlands patiënten wanneer de zorg hier wordt overvraagd, hebben al een seintje gekregen.



Reguliere zorg afgeschaald

In Nederlandse ziekenhuizen liggen inmiddels 1526 mensen met de longziekte Covid-19, die door het virus wordt veroorzaakt. Overal in het land zien ziekenhuizen zich weer genoodzaakt om reguliere zorg "af te schalen", zoals dat in ziekenhuisjargon heet. Dat betekent dat patiënten die niet-acute behandeling nodig hebben worden afgebeld.

Het LCPS schat in dat gemiddeld al bijna 20 procent van de reguliere zorg is geschrapt. Kuipers hoopt dat de nieuwe coronamaatregelen die het kabinet heeft doorgevoerd, zoals de horecasluiting, effect zullen hebben. "Die maatregelen zijn fors, maar in deze fase zijn ze gewoon nodig", zei hij. Dat sommige mensen de voorlopig laatste kroegavond woensdag aangrepen om een feestje te bouwen, waarbij het met de regels niet overal zo nauw werd genomen, noemt hij "doodzonde".

