NOS haalt logo's van satellietwagens na aanhoudende bedreigingen

De NOS heeft van de satellietwagens waarmee op locatie wordt gewerkt de logo's afgehaald.

Aanleiding zijn aanhoudende bedreigingen van medewerkers, meldt de NOS op de website. Vrijwel dagelijks worden journalisten en technici die voor verslaggeving onderweg zijn, geconfronteerd met opgestoken middelvingers of scheldpartijen.

Ook wordt er afval naar hen gegooid en worden de wagens op de weg afgesneden of geblokkeerd. Monteren en het leggen van radio- en televisieverbindingen met Hilversum wordt bij tijd en wijle onmogelijk gemaakt door op de auto te bonzen of er tegenaan te plassen, aldus de NOS.

"Zo diep zijn we gezonken en het verbijsterende is: het is allemaal in korte tijd snel anders geworden", zegt hoofdredacteur Marcel Gelauff. "De journalistiek ligt onder vuur van mensen en groeperingen, die alleen hun eigen wereld willen terugzien, elk ander perspectief onmogelijk proberen te maken en daarmee de persvrijheid aantasten."

