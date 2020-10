Vluchthervattingen RyanAir warm onthaald in Marokko (video)

Afgelopen maandag landde de eerste vlucht van de Ierse luchtvaartmaatschappij op de luchthaven Marrakech-Menara.

De low-cost luchtvaartmaatschappij RyanAir kreeg groen licht om vanaf zondag 11 oktober vluchten naar Marokko te hervatten, meldde het nationaal toerismebureau (ONMT) eerder.

RyanAir zal de komende twee weken 23 vluchten uitvoeren die drie Marokkaanse steden met vier Europese bestemmingen verbinden. Marrakech wordt verbonden met Parijs, Brussel, Liverpool en Manchester. Andere RyanAir-vluchten verbinden Agadir met Brussel en Manchester, en Oujda met Parijs.

De luchtvaartmaatschappij heeft de nieuwe vluchten opgezet na uitgebreide onderhandelingen met ONMT en het Marokkaanse Ministerie van Toerisme. De luchtvaartmaatschappij voert gesprekken om het vluchtprogramma van RyanAir in Marokko vanaf november uit te breiden.



Volgens ONMT komt de beslissing om RyanAir toe te staan ​​vluchten in Marokko uit te voeren voort uit de noodzaak om de toeristische sector van het land te helpen herstellen. "We zijn erg blij met deze eerste stap. We hebben veel samengewerkt met de steun van het ministerie om dit mogelijk te maken'', aldus ONMT-directeur Adel El Fakir.

"Het is een verademing en ik hoop dat we de komende weken meer kunnen doen met RyanAir, maar ook met andere bedrijven", voegde hij toe. Volgens El Fakir zullen binnenkort meer luchtvaartmaatschappijen vluchten naar Marokko uitvoeren. Aankondigingen worden in de komende weken verwacht.



Hoewel de grenzen van Marokko nog steeds officieel gesloten zijn kunnen toeristen sinds begin september weer het land bezoeken op voorwaarde dat ze over een hotelreservering beschikken en op vertoon van een negatieve PCR-test.

De inreisvoorwaarden werden eind september verder versoepeld. Naast het afschaffen van de verplichte serologische test werd ook de maximale geldigheidsduur van de PCR-test verruimd naar 72 uur. Voorheen mocht deze niet ouder zijn dan 48 uur.

Het aantal luchtvaartmaatschappijen dat vluchten naar Marokko uitvoert blijft gering maar het groene licht voor RyanAir zou het begin kunnen zijn van een terugkeer van het reguliere luchtvervoer.

