Slob over sluiten scholen: Als het écht moet, dan gebeurt het

Als het vanwege gezondheidsoverwegingen écht niet anders kan, dan gaan landelijk de scholen weer dicht. Dat zegt onderwijsminister Arie Slob.

Nu gebeurt het al dat een enkele school dicht moet als de GGD dat adviseert na een uitbraak, maar een landelijke sluiting is in het uiterste geval mogelijk. Slob zegt dat iedereen zich volledig inzet om de scholen open te houden.

Volgens hem kunnen scholen nu zelf al bepalen dat ze het niet meer verantwoord vinden. "Dat is niet fijn, maar gebeurt al op een enkele plek." Hij sluit niet uit dat later meer maatregelen nodig blijken, zoals het mondkapjesadvies dat eerder werd gegeven.

SP-Kamerlid Peter Kwint wil van de minister weten bij welk aantal besmettingen het onverantwoord wordt om de scholen open te houden. Hier ziet hij niets van terug in de 'routekaart', waarin het kabinet de mogelijke maatregelen per aantal besmettingen beschrijft.



"Ik ben de laatste om te bepleiten dat de scholen dicht moeten. Maar het bevreemdt me dat zelfs in het zwartste scenario van de routekaart niets is opgenomen over een eventuele sluiting van de scholen." Hij denkt dat dit juist tot onzekerheid en onrust leidt bij docenten en leerlingen.

Op dit moment is er geen reden om van de huidige lijn af te wijken, zegt de minister. Hij benadrukt dat eerder dit jaar 2,5 miljoen kinderen thuis zaten. Als iedereen op school zich aan de maatregelen houdt - zoals het handen wassen, afstand houden en thuisblijven bij klachten - dan kan de onderwijssector dit volhouden, zegt hij.

